POL-WAF: Ahlen-Dolberg, Am Schollbach, Einbruch in ein Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 25.01.2017, zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr, gewaltsam in ein Wohnhaus auf der Straße Am Schollbach in Dolberg ein. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht, Schränke und Schubladen geöffnet. Angaben zum Diebesgut sind zurzeit nicht möglich. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Straße Am Schollbach in Dolberg gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 02382-9650 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

