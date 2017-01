POL-WAF: Kreis Warendorf. Polizei warnt vor Enkeltrick

Warendorf (ots) - In den vergangenen Tagen meldeten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger, bei denen sich Trickbetrüger telefonisch meldeten. In allen Fällen versuchten die Anrufer unter der Vortäuschung eines Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnisses Geld oder andere Wertgegenstände zu erbeuten. Häufig geben die Täter als Motiv für das dringend benötigte Bargeld einen Immobilien- oder Autokauf an.

Sollten Sie mittels der sogenannten Enkeltrickmasche angerufen werden, empfiehlt die Polizei folgendes:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt.

Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter oder Bekannter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell