POL-WAF: Ahlen. Kaufland-Parkplatz - Polizei sucht Personengruppe von drei Männern und einer Frau als Zeugen

Warendorf (ots) - Im Zusammenhang mit einem laufenden Ermittlungsverfahren wegen eines Beinahe-Unfalles am Montag, 23.1.2017, in Ahlen sucht die Polizei eine Gruppe von drei Männern und einer Frau. Die Personen, die alle etwa 25 Jahre alt sind, standen am Montagnachmittag (23.1.) zwischen 17.45 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz der Firma Kaufland im Kleiwellenfeld. Dort hielt sich die Gruppe unmittelbar neben einem silbernen 3-er BMW mit dem Kennzeichen aus Beckum (BE-) auf. Neben diesem BMW parkte später links ein weiteres Fahrzeug in eine Parkbucht ein. Die Polizei nimmt an, dass die Gruppe wichtige Angaben zum Sachverhalt machen kann. Die Personen stehen nicht im Verdacht an dem Beinahe-Unfall beteiligt gewesen zu sein.

Die Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02383/965-0 mit der Polizeiwache Ahlen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell