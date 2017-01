POL-WAF: Ahlen. Bei Tatortaufnahme Cannabisplantage entdeckt und sichergestellt

Warendorf (ots) - Am Mittwoch, 25.01.2017, um 01.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei einen Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus auf der Theodor-Körner-Straße in Ahlen. Er gab an, dass unbekannte Personen sich Zugang zu dem Haus verschafft und dann gewaltsam in eine in der ersten Etage befindlichen Wohnung eingedrungen seien. Die Täter hatten den Tatort bereits verlassen. Der 58Jährige habe dann einen Blick in die Wohnung geworfen und eine Cannabisplantage entdeckt. Bei der Tatortaufnahme fanden die Einsatzkräfte in den Räumen der Wohnung umfangreiches Equipment für die Anpflanzung von Cannabispflanzen vor. In einem Raum war ein mobiles Gewächshaus aufgebaut. In diesem befanden sich circa 50 etwa ein Meter große Cannabispflanzen. Die Einsatzkräfte stellten die Gegenstände und Pflanzen sicher und leiteten gegen den Wohnungsmieter ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell