POL-WAF: Warendorf. 22jährige Autofahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 25.01.2017, um 07.20 Uhr, auf der Beckumer Straße in Warendorf ereignete, verletzte sich eine 22jährige Autofahrerin leicht. Eine 19jährige Autofahrerin aus Ennigerloh befuhr mit ihrem Pkw die Beckumer Straße aus Richtung B 475 kommend. Sie beabsichtigte nach links in die Straße Am Salzgraben abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 22Jährigen aus Warendorf. Diese befuhr die Beckumer Straße aus Richtung B 64 kommend in Fahrtrichtung B 475. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 22Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport der beschädigten Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

