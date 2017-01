POL-WAF: Warendorf. 18jährige Longboardfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine 18jährige Longboardfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 25.01.2017, um 07.05 Uhr, auf der Schillerstraße in Warendorf ereignete. Dies befuhr mit ihrem Longboard die Schillerstraße aus Richtung Bodelschwinghstraße kommend. An der Einmündung mit der Westerholtstraße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem cremeweißen Mercedes Benz Sprinter. Dieser befuhr die Westerholtstraße in Fahrtrichtung Am Weißen Kreuz. Die 18Jährige kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Sprinters setzte seine Fahrt nach einem kurzen Wortwechsel mit der jungen Frau fort. Wer kann Angaben zu dem Sprinter oder dessen Fahrer machen? Hinweise werden an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

