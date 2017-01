POL-WAF: Ahlen. Erdgeschosswohnung Ziel von Einbrechern

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 24.01.2017, zwischen 17.00 Uhr und 17.55 Uhr, brachen unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Bergamtsstraße in Ahlen ein. Nachdem sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschafft hatten, drangen sie gewaltsam in die Erdgeschosswohnung ein. In der Wohnung durchsuchten die Täter einen Raum und stahlen hieraus eine Kassette mit Bargeld. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@poliozei.nrw.de entgegen.

