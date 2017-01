POL-WAF: Beckum. Schmuck bei Tageswohnungseinbruch erbeutet

Warendorf (ots) - Bei einem Tageswohnungseinbruch am Dienstag, 24.01.2017, zwischen 17.00 Uhr und 22.30 Uhr, auf der Schrievers Brede in Beckum erbeuteten bislang unbekannte Täter Schmuck. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem freistehenden Einfamilienhaus. Im Haus durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell