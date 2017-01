POL-WAF: Ostbevern. Mann zeigte sich in schamverletzender Weise

Warendorf (ots) - Am Montag, 23.1.2017, zeigte sich ein Unbekannter gegen 15.00 Uhr einer Frau in schamverletzender Weise im Bereich der Bever außerhalb von Ostbevern. Die 32-Jährige ging mit ihren Hunden spazieren, als ihr der Mann auffiel. Der Tatverdächtige ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, hatte kurze rasierte, dunkle Haare und trug eine dunkle Steppjacke ohne Kragen sowie eine Jeans. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

