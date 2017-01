POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Widerstand geleistet und Polizei massiv beleidigt

Warendorf (ots) - Am Samstag, 21.1.2017, gegen 22.40 Uhr, wandte sich ein 16-Jähriger nach einer Körperverletzung in der Straße Poggenstiege in Freckenhorst an die Polizei. Zunächst Unbekannte schlugen auf den Freckenhorster ein, der eine private Feier im Poggentreff besuchte und verletzen ihn. Bei den dortigen weiteren polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf die Tatverdächtigen, einen 19-jährigen Telgter sowie einen 16-jährigen Freckenhorster. Während der 16-Jährige den Aufforderungen der Polizei nachkam, verweigerte sich der 19-Jährige. Gleichzeitig schaltete sich die 14-jährige Freundin des Telgters ein, die angab, dass sie den Geschädigten geschlagen habe. Daraufhin sollten auch die Personalien der Hoetmarerin festgestellt werden. Sowohl der 19-Jährige als auch die Schülerin versuchten das Gebäude zu verlassen, woran die Polizei sie hinderte. Beide Personen sollten nun zur Personalienfeststellung mit zur Wache genommen werden. Damit waren weder der Telgter noch die Hoetmarerin einverstanden. Sie leisteten Widerstand, traten die Einsatzkräfte und die 14-Jährige biss einen der Beamten in den Arm. Während des gesamten Einsatzes beleidigte die Schülerin die Polizisten in massiver Form. Während der 19-Jährige für mehrere Stunden im Gewahrsam der Polizei blieb, wurde die 14-Jährige von ihrem Vater abgeholt. Da die Tatverdächtigen offensichtlich alkoholisiert waren, ließen ihnen die Beamten Blutproben entnommen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell