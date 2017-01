POL-WAF: Telgte. Polizei stellte zwei Führerscheine sicher

Warendorf (ots) - Am Freitag, 20.1.2017, stellte die Polizei zwei Führerscheine in Telgte sicher.

Gegen 17.30 Uhr kam es auf der B 51 zu einem Auffahrunfall. Ein 42-jähriger Ostbeveraner war mit seinem Auto in Richtung B 64 unterwegs. In Höhe der Kreuzung B 51/B 64/Ostbeverner Straße fuhr er auf den Anhänger eines Lkws auf. Dessen Fahrer musst aufgrund des Rotlichts an der Kreuzung warten. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 42-Jährige alkoholisiert war. Die Beamten ließen dem Mann eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher.

Gegen 19.00 Uhr fiel einem 48-jährigen Autofahrer ein Fahrzeug auf der Ostbeverner Straße auf. Die Fahrerin fuhr unsicher und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die 47-jährige Telgterin wurde angehalten und wirkte bei der Kontrolle benommen sowie verwirrt. Die Polizei forderte für die Frau Rettungskräfte an, die die 47-Jährige in ein Krankenhaus brachten. Da die Frau den Beamten gegenüber angab, dass sie zuvor Medikamente eingenommen hatte, stellten die Einsatzkräfte ihren Führerschein ebenfalls sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell