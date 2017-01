POL-WAF: Warendorf. Schneeballwerfer gesucht

Warendorf (ots) - Am Freitag, 20.1.2017, gegen 14.55 Uhr, warfen zwei Unbekannte einen Schneeball auf die Windschutzscheibe eines Autos, das die Stadtstraße Nord in Warendorf befuhr. Die 44-jährige Warendorferin befand sich in Höhe der Fußgängerbrücke als der Schnellball auf der Scheibe aufprallte. Die Autofahrerin erschrak, konnte ihr Fahrzeug aber unter Kontrolle halten. Die Polizei sucht nun Zeugen sowie die jugendlichen Schneeballwerfer, die in Richtung des Wohngebiets Gröblinger Weg wegliefen.

Die gesuchten Personen sind zwischen 16 und 18 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,78 Meter groß, haben eine schlanke Statur und dunkle Haare. Einer der beiden Jugendlichen hatte einen dunklen Vollbart und trug eine schwarze Jacke mit rot-weißen Streifen sowie einer großen hellen Aufschrift die Zahl "61" oder "62". Des weiteren hatte er eine Umhängetasche mit schwarzem Schultergurt und einem weißen Schulterpolster dabei.

Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell