POL-WAF: Beckum. Zeugen und Verursacher gesucht

Warendorf (ots) - Die Polizei sucht Zeugen sowie den Verursacher eines Verkehrsunfalls von Samstag, 21.1.2017, 10.55 Uhr bis 11.15 Uhr, in Beckum, Hammer Straße. Ein 66-jähriger Beckumer stellte seinen schwarzen Toyota auf dem Parkplatz des Combi-Marktes ab. Als er kurz darauf wieder zu dem Pkw zurückkehrte, stellte er einen größeren Schaden an der Beifahrerseite fest. Allerdings war der Verursacher vom Unfallort geflüchtet. Zeugen sowie der unbekannte Fahrzeugführer wenden sich bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

