POL-WAF: Oelde. Unfallbeteiligter alkoholisiert

Warendorf (ots) - Am Samstag, 21.1.2017, gegen 9.40 Uhr, befuhren zwei Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen hintereinander die Stromberger Straße in Oelde. Eine 18-jährige Oelderin wollte mit ihrem Auto den Lkw eines 41-jährige Oelders überholen. Als sie mit dem Überholvorgang begann, bog der Lkw-Fahrer nach links in den Böckenfördeweg ab. Die Fahrzeuge der beiden Unfallbeteiligten stoßen zusammen und kommen von der Fahrbahn ab. Dabei beschädigten sie einen Zaun und die Hecke eines Anwohners. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Oelder Alkoholgeruch fest. Der Mann gab eine Atemalkoholprobe mit einem Wert von 0,9 Promille ab. Daraufhin ließen ihm die Einsatzkräfte eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein des 41-Jährigen sicher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 6.700 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell