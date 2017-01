POL-WAF: Warendorf. Unbekannte griffen junge Männer an

Warendorf (ots) - Am Samstag, 21.1.2017, gegen 3.20 Uhr, griffen mehrere Unbekannte eine Personengruppe auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf an. Die Gruppe aus Ennigerloh war zuvor auf einer Feier in einer Gaststätte und hatte dort bereits Kontakt mit den späteren Tätern. Da die 18 bis 25 Jahre alten Männer eine Auseinandersetzung vermeiden wollten, verließen sie das Lokal gemeinsam. In Höhe der Freckenhorster Straße hielt dann ein schwarzer Audi A 8, aus dem die Unbekannten stiegen. Sie attackierten die Männer mit Schlägen, Tritten und einem Reizstoffsprühgerät. Drei der sechs Ennigerloher wurden bei dem Angriff leicht verletzt. Ein Teil der unbekannten Täter flüchteten mit dem schwarzen Audi A 8 und ein anderer Teil zu Fuß. Nähere Hinweise zu den Geflüchteten liegen nicht vor.

Wer hat die Auseinandersetzung auf der Straße beobachtet? Wem sind in der Nacht verdächtige Personen in einem schwarzen Audi A 8 im Bereich der B 64 und der Innenstadt aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell