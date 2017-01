POL-WAF: Beelen. Raub auf Tankstelle, Polizei sucht Zeugen.

Warendorf (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, erschienen um 19:53 Uhr zwei bislang unbekannte, maskierte Männer in einer Tankstelle an der Warendorfer Straße in Beelen. Einer der Beiden bedrohte die Kassiererin mit einer Schusswaffe, während die zweite Person im Eingangsbereich verweilte.

Die bedrohte Kassiererin händigte eine verschlossene Kassenschublade mit Bargeld in zur Zeit unbekannter Höhe aus. Danach flohen die beiden Personen fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, unter der Telefonnr.: 02581-94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell