POL-WAF: Sassenberg. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Am Freitag, 20.01.2017, kam es zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Von-Galen-Straße in Sassenberg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde der geparkte Pkw VW Sharan eines 55-jährigen Mannes aus Ense durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu einem möglichen Unfallverursacher machen können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, unter der Telefonnr.: 02581-94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell