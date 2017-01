POL-WAF: Sendenhorst. Fenster aufgehebelt

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Freitag, 20.1.2017, hebelten unbekannte Personen ein Fenster eines Einfamilienhauses an der Telgter Straße in Sendenhorst auf. Ob der oder die Täter das Haus betraten und etwas stahlen, ist nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Telgter Straße beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizei in Ahlen. Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell