POL-WAF: Ahlen. Wohnwagen gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Donnerstag, 19.1.2017, einen Wohnwagen von einem Werkstattgelände im Kleiwellenfeld in Ahlen. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein Wohnwagen der Firma Dethleffs mit dem amtlichen Kennzeichen BE-PA 500. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Wohnwagens machen können, wenden sich bitte an die Polizei Ahlen. Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell