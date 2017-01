POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Trickdiebin verhängte Tür mit einem Tuch

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 19.1.2017, gegen 15.00 Uhr, verschaffte sich eine Unbekannte unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung an der Mozartstraße in Neubeckum. Während die 79-jährige Bewohnerin mit der Frau in der Küche saß, betrat eine weitere Person die Wohnung. Die Unbekannte hängte ein Tuch in die Küchentür und versperrte der Seniorin die Sicht in ihre Wohnräume. Währenddessen stahl die zweite Täterin Bargeld aus dem Portemonnaie der Neubeckumerin.

Die Frau, die um Einlass in die Wohnung bat, ist etwa 50 Jahre alt, hat eine stabile Figur und trug eine helle Jacke, die braun abgesetzt war. Die zweite Frau ist circa 20 Jahre alt, etwa 1,50 Meter groß und trug eine dunkle Jacke.

Wer hat die Trickdiebinnen am Donnerstagnachmittag in Neubeckum gesehen? Wem sind im Bereich der Mozartstraße oder der näheren Umgebung weitere verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

