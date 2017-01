POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Ungebetenen Besuch festgehalten

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 19.1.2017, gegen 19.00 Uhr, verwies eine 27-Jährige einen unbekannten Mann ihres Grundstücks an der Straße Geistkamp in Ostenfelde. Der obdachlose 21-Jährige suchte eine Schlafmöglichkeit. Später stellten die Ostenfelderin und ein 30-jähriger Bewohner den Mann in einem Bauwagen auf dem Gehöft fest. Die beiden sorgten dafür, dass der Mann den Bauwagen bis zum Eintreffen der Polizei nicht verlassen konnte. Als der 21-Jährige bemerkte, dass er eingeschlossen war, randalierte er. Dabei zerschlug er zwei Fensterscheiben des Bauwagens. Die umher fliegenden Scherben verletzten den 30-Jährigen leicht. Die Einsatzkräfte nahmen den Obdachlosen zur Personalienfeststellung mit zur Polizeiwache. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 21-Jährige ein Fahrrad und einen Laptop dabei hatte. Da unklar ist wem die Gegenstände gehören, stellte die Polizei diese sicher.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell