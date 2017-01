POL-WAF: Drensteinfurt - Brand in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - POLWAF; 19.01.2017

Am 19.01.17, gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus an der Bahnhofstraße in Drensteinfurt. Zunächst kam es in dem Einfamilienhaus zu einer Rauchentwicklung. Hierbei stieg Rauch aus dem Kamin, sowie aus den Steckdosen auf. Die Ursache ist momentan noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. Über den Gebäudeschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehren aus Drensteinfurt, Walstedde, sowie Rinkerode waren vor Ort. Die betroffene Bewohnerin wurde zunächst woanders untergebracht.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell