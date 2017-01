POL-WAF: Oelde-Lette - zwei schwer Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - POLWAF; 19.01.2017

Am 19.01.17, gegen 17:49 Uhr befuhr ein 34-jähriger Oelder mit einem VW Transporter die Beelener Straße (Kreisstraße 2) aus Beelen kommend in Rtg. Lette. An der Kreuzung K 2 / K 8 (In der Horst) kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einer 61-jährigen Ennigerloherin, die mit ihrem Audi A2, die Kreuzung von links nach rechts queren wollte. Der VW Transporter kam nach ca. 25 m auf einer Wiese zum Stillstand, nachdem er mit einen Stopschild samt Wegweisern und einem Stacheldrahtzaun kollidiert war.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und in Krankenhäusern gebracht. Am Audi A 2 entstand ein Totalschaden.Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Für die Unfallaufnahme war die K 2 zeitweise voll gesperrt. Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Feuerwehren aus Oelde und Lette im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell