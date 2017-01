POL-WAF: Sassenberg. Streifenwagen zur Unterstützung von Zivilkräften hinzugezogen

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 19.1.2017, gegen 11.00 Uhr, forderten Zivilkräfte einen Streifenwagen zur Kontrolle eines Fahrzeugs mit gestohlenen Kennzeichen an. Uniformierte Kräfte hielten den 29-jährigen Fahrer des Autos auf der Füchtorfer Straße in Sassenberg an. Dort versuchte der Mann sich der Überprüfung zu entziehen und setzte sein Fahrzeug zurück. Dabei fuhr der Fahrer gegen das hinter ihm stehende Zivilfahrzeug der Polizei und beschädigte dieses. Die Beamten nahmen den 29-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Polizeiwache. Dort ließen die Ermittler den Mann erkennungsdienstlich behandeln und vernahmen ihn. Die Einsatzkräfte stellten sowohl das Auto als auch die gestohlenen Kennzeichen sicher. Der obdachlose 29-Jährige kam bei einem Bekannten unter, der sich ebenfalls im Fahrzeug befand. Die Beamten fuhren mit dem Begleiter zu seiner Wohnung nach Füchtorf, wo sie seine Personalien anhand des Ausweises überprüften. Nach bisherigen Ermittlungen steht der 29-Jährige im Verdacht wiederholt mit dem nicht angemeldeten Pkw gefahren zu sein sowie Tankbetrügereien begangen zu haben.

