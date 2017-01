POL-WAF: Beelen. Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots) - Eine leichtverletzte Radfahrerin und ein Sachschaden von circa 550 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, 19.1.2017, 11.00 Uhr, auf der Westkirchener Straße in Beelen. Ein 68-jähriger Fahrzeugführer aus Beelen befuhr mit seinem Pkw die Westkirchener Straße ortseinwärts. An der Einmündung zur Dreingaustraße bog er rechts ab. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad den rechten Radweg der Westkirchener Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell