POL-WAF: Beckum. Telefon und Laptop gestohlen

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Donnerstag, 19.1.2017, in eine Kindertagesstätte an der Windmühlenstraße in Beckum ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räume und Schränke der Einrichtung nach Diebesgut. Aus dem Büro stahlen die Einbrecher ein Telefon und einen Laptop. Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen auffielen, wenden sich bitte an die Polizei in Beckum. Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

