POL-WAF: Ahlen-Dolberg - Tageswohnungseinbruch

Warendorf (ots) - POLWAF; 18.01.2017

Am 18.01.2017, zwischen 12:25 Uhr und 16:55 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Heessener Straße in Ahlen-Dolberg. Es wurden sämtliche Schubladen und Schränke geöffnet und durchsucht und eine Kiste mit Schmuck, sowie eine 4-stellige Bargeldsumme entwendet. Im Nahbereich der Wohnung hat eine Videokamera zwei unbekannte Personen aufgezeichnet. Personenbeschreibung: beide männlich, schlanke Figur, schwarz gekleidet und trugen eine Mütze / Kappe.

Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell