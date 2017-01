POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Einbrecher gestört

Warendorf (ots) - Unbekannte Einbrecher haben am Mittwoch, 18.01.2017, versucht, in ein Einfamilienhaus in Ennigerloh-Westkirchen einzubrechen. Durch einen anwesenden Bewohner wurden sie jedoch überrascht und flüchteten.

Gegen 17:35 Uhr hörte ein Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Warendorfer Straße in Westkirchen verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer. Bei genauem Hinsehen entdeckte er zwei männliche Gestalten, die versuchten ein Wohnzimmerfenster aufzuhebeln.

Auf den Bewohner aufmerksam geworden ließen die beiden Männer davon ab und flüchteten zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Der oder die Täter waren schlank und trugen dunkele, leichte Kleidung.

Die informierte Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den beiden Täter ein, die jedoch bislang erfolglos blieben.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Oelde, Telefon 02522-9150 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

