POL-WAF: Wadersloh-Diestedde. Wer hat in der Nacht Unbekannten beobachtet?

Warendorf (ots) - Die Polizei sucht Personen, die am Mittwoch, 18.1.2017, gegen 2.00 Uhr, einen Unbekannten im Bereich der Waldstraße in Diestedde gesehen haben. Eine 81-jährige Hausbewohnerin wachte auf und wurde auf das eingeschaltete Außenlicht ihres Hauses aufmerksam. Bei Nachschau mittels elektronischer Überwachung stellte sie fest, dass eine Person am Schloss der Haustür agierte. Die Seniorin schaltete das Flurlicht an und der Täter flüchtete. Bei dem Unbekannten könnte es sich um einen Mann handeln, der dunkel gekleidet war und eine Mütze trug. Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell