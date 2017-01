POL-WAF: Sendenhorst. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall - Korrektur der Pressemeldung vom 17.01.2017, 20.24 Uhr

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017, 17.05 Uhr, ereignete sich auf der L586 zwischen Sendenhorst und Albersloh ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen.

Ein 48-jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw VW Amarok die L 586 in Richtung Sendenhorst und beabsichtigte nach links in die Straße Sandfort abzubiegen. Er stand mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich und musste wegen des Gegenverkehrs warten. Ein 79-jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Pkw Daimler Benz die Landstraße in gleicher Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Senior auf das vor ihm stehende Fahrzeug des Drensteinfurters auf.

Rettungskräfte brachten die schwerverletzten Fahrzeugführer in Krankenhäuser. Die Polizei sperrte die L586 für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Abschleppunternehmer kümmerten sich um den Transport der stark beschädigten Autos.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell