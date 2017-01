POL-WAF: Sendenhorst. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Am Dienstag, 17.01.2017, 17:05 Uhr, ereignete sich auf der L586 zwischen Sendenhorst und Albersloh ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Ein 48jähriger Drensteinfurter befuhr mit seinem Pkw Daimler Benz, aus Albersloh kommend, die L586 und beabsichtigte von dieser nach links in die Straße Sandfort abzubiegen. Er stand mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich und wartete verkehrsbedingt, um den Gegenverkehr durchfahren zu lassen. Ein 79jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Pkw VW Amarok ebenfalls die L586 in Fahrtrichtung Sendenhorst. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der 79jährige auf den vor ihm stehenden PKW des Drensteinfurters auf. Bei der Kollision wurden die beiden Fahrzeugführer verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Die L586 wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 35.000,- Euro, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell