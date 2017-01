POL-WAF: Warendorf. Auto beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Am Montag, 16.1.2017, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 9.00 Uhr und 18.50 Uhr, ein Auto auf der Straße Wallpromenade in Warendorf. Der Flüchtige fuhr gegen einen schwarzen Skoda "Citigo", der am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Münster stand. Als der Geschädigte am Abend zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er den Schaden am hinteren linken Kotflügel fest. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell