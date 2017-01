POL-WAF: Ahlen. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots) - Am Montag, 16.01.2017, um 20.30 Uhr, nahm die Polizei einen 26jährigen Randalierer in Gewahrsam. Dieser hatte zunächst einem verbalen Streit mit einem Mitbewohner des Hauses. Danach ging er randalierend in seine Wohnung und beschädigte das Mobiliar. Bei den Ermittlungen der Einsatzkräfte reagierte der 26Jährige immer aggressiver und war auf Grund seiner Alkoholisierung nicht zu beruhigen. Die Beamten nahmen den Randalierer zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam.

