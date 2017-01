POL-WAF: Warendorf. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots) - Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag, 16.01.2017, um 14.00 Uhr, auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine 33jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw den August-Wessing-Damm aus Richtung Telgte kommend in Fahrtrichtung Freckenhorster Tor. Hierbei kam es zu einer Berührung mit einem entgegenkommenden Lkw mit grauer Plane, wodurch der Pkw der 33Jährigen beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Personen, die Angaben zu dem Lkw oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell