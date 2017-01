POL-WAF: Drensteinfurt. 47jährige Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 16.01.2017, um 17.09 Uhr, auf der Konrad-Adenauer-Straße in Drensteinfurt ereignete, verletzte sich eine 47jährige Fahrradfahrerin schwer. Ein 56jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Strontianitstraße und beabsichtigte nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin. Diese befuhr die Konrad-Adenauer-Straße und beabsichtigte, die Strontianitstraße zu überqueren. Durch den Zusammenstoß kommt die Frau zu Fall und verletzt sich schwer. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.750 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell