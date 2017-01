POL-WAF: Ahlen-Dolberg - eine Person leicht verletzt bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - POLWAF; 16.01.17

Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Oberhausen befuhr am 16.01.17, gegen 17:00 Uhr die Heessener Straße in Richtung Westen und wollte nach links in Richtung Süden in den Haarener Weg einbiegen, wobei er verkehrsbedingt warten musste. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer, der die Heessener Straße in gleicher Richtung hinter dem Mazda des 49-jährigen aus Oberhausen befuhr, übersah diesen und fuhr auf dessen Mazda auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 49-jährige Oberhausener leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der VW Golf des 20-jährigen aus Hamm war nicht mehr fahrbereit wurde abgeschleppt.

