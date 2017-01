POL-WAF: Warendorf. Auto beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Montag, 16.1.2017, zwischen 13.25 Uhr und 13.55 Uhr, eine Unfallflucht auf dem Parkplatz "Unterer Lohwall" in Warendorf beobachtet haben. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen einen schwarzen VW Passat Kombi, der in der Nähe der Teufelsbrücke stand. Anschließend flüchtete der Verursacher, ohne sich um den erheblichen Schaden an der linken Fahrzeugfront zu kümmern. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell