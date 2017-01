POL-WAF: Warendorf. Passanten halten jugendliche Ladendiebin fest

Warendorf (ots) - Ein Passant nahm am Montag, 16.1.2017, gegen 12.00 Uhr, einen akustischen Diebesalarm eines Bekleidungsgeschäfts an der Münster Straße in Warendorf wahr. Dann sah er drei Mädchen aus dem Geschäft rennen. Der Mann folgten den drei Personen und stellte eine 14-Jährige in der Lilienstraße. Ihm kamen weitere Passanten zu Hilfe, bis die Polizei eintraf. Die Einsatzkräfte fanden bei der Schülerin Diebesgut, welches sie einer Mitarbeiterin des Geschäfts zurückgaben. Die Beamten nahmen die Warendorferin mit zur Wache, befragten sie nach ihren Mittäterinnen und ließen sie erkennungsdienstlich behandeln.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell