POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Wegen Glätte von der Straße abgekommen

Warendorf (ots) - Am Montag, 16.1.2017, gegen 5.55 Uhr, kam es auf der L 586 in Sendenhorst-Albersloh zu einem Glätteunfall. Der Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Albersloh kommend in Richtung Münster. Etwa 800 Meter hinter dem Ortsausgang kam der 55-Jährige Drensteinfurter mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte in den angrenzenden Straßengraben. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmer kümmerte sich um die Bergung des stark beschädigten Pkws. Aufgrund überfrierender Nässe war die Landstraße stellenweise eisglatt. Bei dem Unfall entstand ein Sach- und Flurschaden von circa 1.700 Euro.

