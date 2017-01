POL-WAF: Ahlen. Verursacher nach Verkehrsunfall gesucht

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 15.1.2017, zwischen 17.40 Uhr und 19.00 Uhr, fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer gegen ein Auto auf der Straße Untere Haul in Ahlen. Der an der linken Seite beschädigte weiße Seat Exeo stand am rechten Fahrbahnrand in Richtung Im Steinkuhlenberge. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

