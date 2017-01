POL-WAF: Beckum. Polizei nahm zwei Männer in Gewahrsam

Warendorf (ots) - Am Samstag, 14.1.2017, nahm die Polizei in Beckum zwei Männer in Gewahrsam.

Gegen 17.10 Uhr, bat das Personal einer Spielothek an der Straße Roggenmarkt um Unterstützung. Ein 43-jähriger Beckumer verhielt sich in den Räumen renitent, nachdem er fast sein gesamtes Geld an einen Automaten verlor. Das Personal forderte den Mann auf, das Lokal zu verlassen. Der Aufforderung kam er zunächst nicht nach, hielt sich bei Eintreffen der Polizei doch draußen vor der Eingangstür auf. Die Einsatzkräfte erteilten dem Beckumer einen Platzverweis für die Spielothek und die angrenzende Straße. Diesem kam der Mann nicht nach, so dass ihn die Beamten wie angedroht in Gewahrsam nahmen.

Gegen 23.10 Uhr fiel ein 18-jähriger Ennigerloher an der Vorhelmer Straße auf. Der Heranwachsende schlug mehrfach gegen Fenster sowie Türen eines Mehrfamilienhauses und forderte Einlass. Des Weiteren torkelte er über den Gehweg und stieß gegen geparkte Fahrzeuge. Als die Polizei den jungen Mannansprach, reagierte dieser aggressiv und nicht kooperativ. Der 18-Jährige war offensichtlich aufgrund seiner Alkoholisierung orientierungslos und glaubte sich in Ennigerloh. Die Einsatzkräfte nahmen den Ennigerloher zum Schutz seiner Person in Gewahrsam.

