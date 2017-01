POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Verursacher nach Unfall flüchtig

Warendorf (ots) - Flüchtig ist der Verursacher eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 14.1.2017, zwischen 11.25 Uhr und 11.40 Uhr, an der Kirchstraße in Neubeckum ereignete. Der oder die Unbekannte fuhr gegen einen schwarzen Audi A6 Avant und beschädigte diesen erheblich an der rechten Fahrzeugseite. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Verursacher machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

