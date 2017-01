POL-WAF: Everswinkel. Beim Abbiegen zusammengestoßen

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 15.1.2017, gegen 12.50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 793 in Everswinkel. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer aus Waltrop befuhr mit einem Pkw die Landstraße in Richtung Freckenhorst und bog nach links auf den Zubringer zur K 3 ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto eines 71-jährigen Münsteraners. Bei dem Unfall verletzten sich der Senior schwer und seine 72-jährige Beifahrerin leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Abschleppunternehmer kümmerten sich um den Transport der stark beschädigten Autos. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe der Fahrzeuge war die Fahrbahn verunreinigt. Für die Säuberung der Straße wurde ein Fachfirma hinzugezogen und die Landstraße kurzfristig komplett gesperrt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 22.500 Euro.

