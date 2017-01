POL-WAF: Telgte. Radfahrerin verletzt - Verursacher flüchtig

Warendorf (ots) - Am Sonntag, 14.1.2017, gegen 9.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern auf der Wolbecker Straße in Telgte. Eine 12-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Autohauses rammte ein unbekannter Radfahrer das Fahrrad der Schülerin, die daraufhin stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich das Mädchen leicht. Weder der Verursacher noch Autofahrer, die an der am Boden liegenden Telgterin vorbeifuhren, kamen ihr zur Hilfe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen Radfahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell