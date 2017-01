POL-WAF: Wadersloh. Gerüst von Baustelle gestohlen

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Samstag, 14.1.2017, stahlen unbekannte Personen rund 150 Quadratmeter eines Gerüsts von einer Baustelle am Lerchenweg in Wadersloh. Aufgrund des Umfangs des Diebesguts werden der oder die Täter dieses mit einem größeren Fahrzeug weggeschafft haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen im Neubaugebiet verdächtige Personen oder Fahrzeuge auffielen. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell