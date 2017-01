POL-WAF: Warendorf. Einbruch in Gemeindehaus

Warendorf (ots) - Unbekannte Personen brachen in der Nacht zu Samstag, 14.1.2017, in ein Gemeindehaus an der Oststraße in Warendorf ein. Im Gebäude durchsuchten der oder die Täter weitere Räume sowie Schränke und Schubladen, die sie teilweise ebenfalls aufbrachen. Ob die Einbrecher etwas stahlen, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell