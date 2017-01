POL-WAF: Ennigerloh - Zeugenaussage überführen Sachbeschädiger

Warendorf (ots) - POLWAF; 15.01.17

Am 15.01.17, gegen 21:45 Uhr beobachtet ein aufmerksamer Ennigerloher, wie eine Personengruppe durch die Innenstadt von Ennigerloh geht und u.a. am Bürgermeister-Frisch-Platz einen Anhänger umwirft. Der Zeuge informierte die Polizei. Durch die eingesetzten Beamten der PW Oelde und PW Beckum kann eine Personengruppe in Tatortnähe angetroffen und überprüft werden. Ein 27-jähriger Ennigerloher kann im Rahmen der Überprüfung als Tatverdächtiger ermittelt werden. Insgesamt wurden folgende Dinge beschädigt: der Blendschutz einer Ampel wurde abgebrochen. Mehrere Mülltonnen und Gelbe Säcke wurden umgekippt oder zerissen. Ein Straßenschild wurde herausgezogen, ein Kinderspielgerät umgeworfen, so wie ein Sonnenschirm samt Ständer umgeworfen.

Wer weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Oelde unter Telefon 02522-9150 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de in Verbindung zu setzen.

