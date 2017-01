POL-WAF: Oelde -Täter stehlen Spendengelder von Weihnachtsbäumen

Warendorf (ots) - Am Samstag, 14.01.2017, gegen 13.00 Uhr wurden Anwohner in Oelde auf einen LKW und deren Insassen aus Gelsenkirchen aufmerksam, die sich offensichtlich an den abholbereiten alten Weihnachtsbäumen zu schaffen machten. An den Bäumen war mit Plastiktüten Bargeld angehängt, welches als Spende für die Abholung durch die Kolpingfamilie gedacht war. Ein Täter wurde dabei beobachtet, wie er das angehängte Bargeld entwendete. Die hinzugerufene Polizei aus Oelde stellte die Personalien der Personen fest. Die Täter erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

