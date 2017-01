POL-WAF: Beckum. Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Warendorf (ots) - Am 14.01.2017 um 18.32 hebelte eine unbekannte männliche Person die Hauseingangstür an einem freistehenden Einfamilienhaus auf der Brückenstraße in Beckum auf. Im Wohnzimmer traf er auf die Bewohnerin, worauf die Person sofort aus dem Haus in Richtung Windmühlenstraße flüchtete. Beschreibung: es war eine sehr junge, männliche Person, 18 - 20 Jahre alt, 1,70 m groß, dunkel gekleidet. Die Geschädigte gab an, das ihr augenscheinlich nichts entwendet wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Beckum, Telefonnummer 02521-9110, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell