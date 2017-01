POL-WAF: Ahlen. Fußgänger wurde leichtverletzt.

Warendorf (ots) - Am 13.01.2017, um 22.57 Uhr befuhr ein 40jähriger Ahlener mit seinem Pkw die Ostbredenstr. von der Emanuel-von-Ketteler-Str. kommend in Fahrtrichtung Hansakreisel. Er beabsichtigte nach links auf den Parkplatz der Sparkasse abzubiegen. Hierbei übersah er einen 59jährigen aus Ahlen, der sich als Fußgänger auf dem Gehweg befand, und es kam zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß auf die Motorhaube aufgeladen und kam zu Fall. Hierbei verletzte er sich am linken Bein. Ein hinzugerufener RTW brachte ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell